В Тамбове водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:32:33+03:00

ДТП произошло на улице Гагарина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

С места происшествия пострадавшую с травмами отвезли в больницу

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Авария произошла 4 февраля около шести часов вечере на улице Гагарина в районе дома №146 города Тамбова. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099», 23-летний парень, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 55-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена во вторую Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU