Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом
В Первомайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.
По версии следствия, в конце декабря прошлого года, обвиняемая пришла в кабинет к полицейскому, чтобы решить личный вопрос. Женщина передала стражу порядка 11 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы он выпустил ее сына из изолятора раньше положенного срока.
Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о случившемся коллегам. Теперь женщину ждет суд.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU