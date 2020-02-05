2020-02-05T11:29:31+03:00
Происшествия

Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом

Мать предложила полицейскому взятку, но тот оказался неподкупным
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года, обвиняемая пришла в кабинет к полицейскому, чтобы решить личный вопрос. Женщина передала стражу порядка 11 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы он выпустил ее сына из изолятора раньше положенного срока.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о случившемся коллегам. Теперь женщину ждет суд.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом
Парень с девушкой пострадали при столкновении двух иномарок в Тамбовском районе
Организаторы назвали имя первого участника «Чернозема-2020» в Тамбове
Воспоминания тамбовских ветеранов запишут на видео
Глухая тамбовчанка несколько лет не могла добиться положенного ей слухового аппарата
Тамбовские полицейские получили более 20 новых служебных машин
В Тамбовской области затягивается расселение аварийного жилья
В центре Тамбова отключат холодную воду
В Тамбове «Сколково» и еще четыре корпуса школ закрыли на карантин
ФК «Тамбов» с марта будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде
Аптекам Тамбовской области запретят завышать цены на медицинские маски
В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали недостроенный дом дольщиков
Тамбовские полицейские за сутки выявили несколько закладок с наркотиками
Губернатор Александр Никитин соболезнует родным погибшего в Сирии тамбовчанина
В Мичуринске пройдет конкурс на самый красивый масленичный наряд
2-летний ребенок получил травмы при столкновении автомобилей в Тамбове
В Тамбовской области двоих парней задержали по подозрению в телефонном мошенничестве
В Тамбовской области «УАЗ» вылетел с трассы в кювет: пострадали четыре человека
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
Долг по кредиту помешал тамбовчанке продать земельный участок
На участке дороги в Тамбовском районе скорость движения ограничили до 40 км/ч
Новую документацию для реконструкции тамбовской филармонии планируют утвердить 1 марта