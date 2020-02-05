Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Первомайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года, обвиняемая пришла в кабинет к полицейскому, чтобы решить личный вопрос. Женщина передала стражу порядка 11 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы он выпустил ее сына из изолятора раньше положенного срока.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о случившемся коллегам. Теперь женщину ждет суд.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU