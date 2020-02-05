Парень с девушкой пострадали при столкновении двух иномарок в Тамбовском районе

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:48:10+03:00

Молодой человек не справился с управлением

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ДТП произошло 4 февраля в девять часов утра на 438-м километре автодороги Р-22 Каспий «Автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Тамбовском районе.

24-летний водитель «Kia Rio» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Citroen C4». Иномарка принадлежала 29-летнему мужчине, который находился на проезжей части из-за произошедшей ранее аварии.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель и пассажир автомобиля «Kia Rio», 24-летняя девушка,получили ранения. Пострадавших на автомобиле скорой помощи отвезли во вторую Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU