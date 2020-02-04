Глухая тамбовчанка несколько лет не могла добиться положенного ей слухового аппарата

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:02:25+03:00

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Жительница Тамбовской области несколько лет добивалась слухового аппарата, который был положен ей по состоянию здоровья. Диагноз «Тугоухость 3-й степени» женщине поставили еще в 2013 году в столичном ФГБНУ «Научно-исследовательском институте медицины труда им. Н.Ф. Измерова». Это давало право на бесплатное обеспечение специальными устройствами. Получив заключение московских медиков, женщина обратилась в Тамбовскую областную больницу, где рассчитывала получить направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Но врачи еще раз обследовали пациентку и сделали вывод, что медики федеральной клиники допустили ошибку, и тугоухость у нее не 3-й, а второй, более легкой степени. Соответственно, при прохождении экспертизы женщине отказали в обеспечении ее слуховыми аппаратами.

В декабре 2017 года тамбовчанка обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе. Но и рекомендации омбудсмена Владимира Репина, которые он направлял в управление здравоохранения области с тем, чтобы на МСЭ приняли во внимание диагноз врачей столичной клиники, осталось без внимания. Для этого чиновники не нашли оснований. Уполномоченный обратился в московский НИИ за разъяснениями и получил подтверждение ранее поставленного врачами института диагноза. При этом медики пояснили, что при имеющемся заболевании, никакого улучшения слуха у их бывшей пациентки быть не может.

В 2019 году женщина прошла повторное исследование – в московском НИИ, а потом и в тамбовской облбольнице. На этот раз диагноз о серьезном нарушении слуха подтвердился в обоих лечебных учреждениях. На основании этого при прохождении МСЭ эксперты разработали для инвалида программу реабилитации, кроме того, женщину обеспечат цифровыми слуховыми аппаратами.

- Странным в этой истории остается то, что в Тамбовской областной больнице, где инвалиду дважды проводили медицинское обследование, каждый раз получали разные результаты, а выводы федеральной клиники были неизменны, - говорит Владимир Репин.

ИСТОЧНИК KP.RU