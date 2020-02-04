Тамбовские полицейские получили более 20 новых служебных машин

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:32:59+03:00

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Начальник регионалнього УМВД России генерал-майор полиции Николай Скоков в торжественной обстановке передал полицейским ключи от новой спецтехники.

Так, автопарк тамбовской полиции пополнился на 21 машин. Семь автомобилей «УАЗ», предназначенных для дорожно-патрульной службы, отправятся в районные подразделения региона.

Еще 10 автомобилей «Форд» и «Лада Гранта» будут нести службу в оперативных подразделениях. Специальную технику получили бойцы тамбовского отряда «Гром». Благодаря бронекапсуле на автомобиле, стражи правопорядка могут не бояться пуль и даже более серьезного оружия.

- Для нас крайне важно, чтобы личный состав работал на качественной технике, которая не подводит и позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки. От быстрых, грамотных и скоординированных действий сотрудников полиции зависит раскрытие преступлений и безопасность жителей региона в целом, - отметил генерал Скоков, обращаясь к присутствующим.

ИСТОЧНИК KP.RU