2020-02-04T17:32:59+03:00
Общество

Тамбовские полицейские получили более 20 новых служебных машин

Ключи стражам порядка вручил генерал-майор полиции Николай Скоков
Ксения АЛЕШИНА
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Автопарк тамбовской полиции пополнился на 21 транспортное средствоАвтопарк тамбовской полиции пополнился на 21 транспортное средствоФото: УМВД России по Тамбовской области
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Начальник регионалнього УМВД России генерал-майор полиции Николай Скоков в торжественной обстановке передал полицейским ключи от новой спецтехники.

Так, автопарк тамбовской полиции пополнился на 21 машин. Семь автомобилей «УАЗ», предназначенных для дорожно-патрульной службы, отправятся в районные подразделения региона.

Еще 10 автомобилей «Форд» и «Лада Гранта» будут нести службу в оперативных подразделениях. Специальную технику получили бойцы тамбовского отряда «Гром». Благодаря бронекапсуле на автомобиле, стражи правопорядка могут не бояться пуль и даже более серьезного оружия.

- Для нас крайне важно, чтобы личный состав работал на качественной технике, которая не подводит и позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки. От быстрых, грамотных и скоординированных действий сотрудников полиции зависит раскрытие преступлений и безопасность жителей региона в целом, - отметил генерал Скоков, обращаясь к присутствующим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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