2020-02-04T17:02:16+03:00
Общество

В Тамбовской области затягивается расселение аварийного жилья

Жители 150-летнего дома, которым планировали дать новые квартиры, все еще в ожидании переезда
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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переезда

Жильцы дома №90 по ул. Фабричной города Мичуринска так и не переехали в новые квартиры. Переселить 7 семей, в составе которых 19 человек из аварийного строения, которое возвели в 1868 году, администрация наукограда планировала до конца 2019 года. Известно, что в сентябре 2019 года мэрия заключила с ООО «ТЕХКОМ» муниципальный контракт на приобретение 8 жилых квартир в строящемся по ул. Фабричной, 2а. Срок действия контракта, как выяснили в прокуратуре города Мичуринска, истек 20 декабря2019 года. Однако к этому сроку работы были выполнены исполнителем лишь на 95%. Акты приемки сторонами контракта подписаны не были. Не был исполнен контракт и по состоянию на 20 января 2020 года.

- Таким образом мероприятия областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы по этапу 2019 года не реализованы, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – А отсутствие надлежащего контроля со стороны органов местного самоуправления за исполнением обязательств в рамках реализации приоритетных национальных проектов привело к недостижению целевых показателей национального проекта в сфере жилья и городской среды.

В представлении, внесенном в адрес главы города Мичуринска, прокуратура потребовала принять конкретные меры по устранению нарушений закона, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных в этом должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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