2020-02-04T16:24:05+03:00
Общество

В центре Тамбова отключат холодную воду

Причиной тому станут ремонтные работы на водопроводе
Ксения АЛЕШИНА
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Завтра, 5 февраля, в центре Тамбова отключат холодную воду в связи с плановыми работами по ремонту запорной арматуры на водопроводе. Сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» проведут их в районе дома №20 к. 2 по улице Коммунальной.

Воды не будет с 9 утра и, ориентировочно, до пяти часов вечера. Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, подача холодно воду будет прекращена по следующим адресам:

- ул. Коммунальная, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (корп. 1-3), 20/5, 22, 24, 26, 28, 30/105, 32, 34

- ул. Носовская, 1, 2, 3, 3 корп. 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10;

- ул. Интернациональная, 31.

При необходимости будет организован подвоз воды в нужное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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