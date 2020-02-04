ФК «Тамбов» с марта будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:09:18+03:00

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С весны ФК «Тамбов» начнет проводить домашние матчи на стадионе «Нижний Новгород». Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе клуба.

«Волки» будут принимать соперников в Нижнем Новгороде до конца текущего спортивного сезона 2019/20 РПЛ. При этом молодежка «Тамбов-М» продолжит играть в областном центре.

Напомним, что с момента выхода в РПЛ в прошлом году, ФК «Тамбов» проводил домашние игры на стадионе в Саранске.

- Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород мы исходили исключительно из экономических соображений, объясняет генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне.

На арене в Нижнем Новгороде «Тамбову» предстоит провести пять домашних матчей: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи». Первая игра состоится 1 марта. Соперником тамбовчан станет казанский «Рубин».

Фото: с сайта ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU