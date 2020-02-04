2020-02-04T14:22:40+03:00
На здоровье

Аптекам Тамбовской области запретят завышать цены на медицинские маски

Стоимость средств защиты сейчас варьируется от 3 до 10 рублей за штуку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области намерены контролировать ситуацию с ценами на медицинские маски. Также аптеки обязали запастись ими и не допускать дефицит. У наших ближайших соседей – в Воронежской и Курской области, цены на эти средства защиты взлетели в десять раз, одна маска стоит в этих регионах 40 и 35 рублей соответственно. Из-за опасности коронавирусной инфекции резко вырос и спрос на этот товар и в некоторых аптеках его просто нет.

В Тамбовской области наличие масок и уровень цен на них отслеживают специалисты управления здравоохранения. По данным чиновников, сейчас дефицита масок не наблюдается.

- Маски реализуются не только в аптеках, но и в торговых точках. Мы провели мониторинг по Тамбову и Мичуринску, проверили аптечную сеть и аптеки, которые не входят в сети. Маски есть везде. Цена составляет 5-7 рублей. Пока нет оснований говорить о необоснованном росте цен, - отметила Марина Лапочкина.

В мониторинг видимо попали далеко не все аптеки, потому что есть пункты, где маски продают уже по 10 рублей за штуку. На контроль ситуацию со стоимостью масок обещают взять в региональном УФАС, если продавцы безосновательно завысят цены, к ним примут меры.

Вместе с тем ношение маски, считают медики, полную безопасность вовсе не гарантирует.

- Главный способ передачи – грязные руки. Ношение маски не спасет, если человек не моет руки. Поэтому ажиотаж вокруг масок - искусственный. Важны наличие спиртовых салфеток, спиртосодержащих гелей, обработка рук в местах общего пользования, - говорит руководитель Росздравндазора по Тамбовской области Андрей Чернышев.

Тем не менее, в ближайшее время во все аптеки региона направят рекомендательные письма о необходимости иметь запас масок, а также о недопустимости необоснованного повышения цен на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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