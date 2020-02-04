2020-02-04T16:13:30+03:00
Общество

В Тамбове «Сколково» и еще четыре корпуса школ закрыли на карантин

На дистанционное обучение перешли почти 300 классов
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли школу «Сколково». Также на внеплановые каникулы, по состоянию на 3 февраля, вышли ученики четырех корпусов образовательных организаций.

Речь идет о втором корпусе лицея №6, первом и втором корпусе лицея №21, а также первом корпусе школы №24.

- Учителя и медицинский персонал школ ежедневно анализируют динамику выздоровления детей, после чего принимается решение о прекращении или продления профилактических мер, направленных на предупреждение распространения заболевания, - сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации регионального Роспотребнадзора, в январе-феврале 2020 года отмечается рост заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Согласно данным на 26 января, в регионе зафиксировали 4 870 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 46,8 на 10 тыс. населения. Отметим, что это на 48 % ниже порогового уровня и на 41 % меньше значения прошлого года. Среди обратившихся к врачам за помощью, большинство составили дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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