В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали недостроенный дом дольщиков
В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали дом, который на ул. Коммунальная, 46 возводило ООО «Элитсрой». Получить квартиры в многоэтажке дольщики должны были почти три года назад, но стройка встала. Арбитражный суд Тамбовской области обязал застройщика, который прекратил работы на объекте, законсервировать его, однако это требование в ООО «Элитстрой» проигнорировали. По закону, решение суда должно исполняться на всей территории РФ. На нарушение этого требования застройщику указали в прокуратуре Ленинского района.
- В целях устранения допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла в адрес генерального директора общества представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по консервации объекта капитального строительства и строительной площадки, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU