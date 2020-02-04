2020-02-04T13:54:21+03:00
Общество

В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали недостроенный дом дольщиков

Провести работы ООО «Элитстрой» должно было по решению суда, но его проигнорировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали дом, который на ул. Коммунальная, 46 возводило ООО «Элитсрой». Получить квартиры в многоэтажке дольщики должны были почти три года назад, но стройка встала. Арбитражный суд Тамбовской области обязал застройщика, который прекратил работы на объекте, законсервировать его, однако это требование в ООО «Элитстрой» проигнорировали. По закону, решение суда должно исполняться на всей территории РФ. На нарушение этого требования застройщику указали в прокуратуре Ленинского района.

- В целях устранения допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла в адрес генерального директора общества представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по консервации объекта капитального строительства и строительной площадки, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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