2020-02-04T12:22:56+03:00
Общество

В Мичуринске пройдет конкурс на самый красивый масленичный наряд

Выбирать победителей будут среди юных жителей наукограда
Ксения АЛЕШИНА
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Победителей определят 29 февраляПобедителей определят 29 февраляФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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На Масленицу в Мичуринске выберут самый красивый детский фольклорный наряд. По условиям конкурса, юные жители наукограда в возрасте до 10 лет должны представить себя в традиционном русском костюме.

Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, оценивать конкурсантов будет независимое жюри в день Масленичных гуляний. При выборе победителей оценивается оригинальность, творческий подход и креативность. Награждение состоится 29 февраля на главной площади города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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