2020-02-04T12:52:39+03:00
Общество

Губернатор Александр Никитин соболезнует родным погибшего в Сирии тамбовчанина

Офицер ФСБ Всеволод Трофимов выполнял боевую задачу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Губернатор Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего 1 февраля при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике бойца центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, уроженца Тамбовской области Всеволода Трофимова.

- Примите глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашего сына Трофимова Всеволода Вячеславовича. Его поступок – подлинный пример героизма, мужества, самоотверженности и беззаветной преданности Отчизне. Жители Тамбовской области гордятся земляками-героями, среди которых имя вашего сына занимает достойное место, и трепетно хранят память о них. Глубоко скорбим вместе с вами, разделяем ваше горе, тяжелую утрату, - говорится в телеграмме от имени губернатора.

Лейтенант Всеволод Трофимов родился в Мичуринске, где сейчас живет его отец. Сам офицер проживал в Москве после того, как ушел на повышение из тамбовского управления ФСБ в центральный аппарат ведомства. У погибшего остались жена и двое детей. Похоронят офицера ФСБ 5 февраля в Москве на Аллее Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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