2-летний ребенок получил травмы при столкновении автомобилей в Тамбове

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:50:12+03:00

Мальчика и его 35-летнюю маму отвезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадал маленький ребенок и его мама, произошла 3 февраля в 18 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №32 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Opel Kadett», совершая поворот налево на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем «Chevrolet Cruze», под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Opel Kadett»: 35-летняя женщина и 2-летний мальчик, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - С места происшествия ребёнка доставили в детскую областную больницу, женщину - в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Женщина и ребенок оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU