2020-02-04T13:22:26+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские за сутки выявили несколько закладок с наркотиками

Сделавшие их мужчины были задержаны
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За сутки в Тамбовской области полицейские задержали двоих наркозакладчиков. В первом случае их сделал 32-летний тамбовчанин в деревне Перикса. Там стражи порядка нашли два тайника-закладки, где в общей сложности находилось 6,6 граммов наркотического вещества «спайс».

Еще одну наркозакладку, сделанную жителем областного центра, с 25.12 грамма N-метилэфедрона полицейские обнаружили на 11-м километре автодороги Северный обход. На 129-м километре дороги «Тамбов-Воронеж» была также выявлена закладка с 20,83 грамма того же наркотика.

- И в 800 метрах от дорожного знака на автодороге «Тамбов-Воронеж» в лесополосе стражи порядка обнаружили еще один тайник-закладку, в котором находилось 21,22 грамма N-метилэфедрона. Тайники-закладки разместил с целью дальнейшего сбыта житель Саратова, - добавили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Тамбова отключат холодную воду
В Тамбове «Сколково» и еще четыре корпуса школ закрыли на карантин
ФК «Тамбов» с марта будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде
Аптекам Тамбовской области запретят завышать цены на медицинские маски
В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали недостроенный дом дольщиков
Тамбовские полицейские за сутки выявили несколько закладок с наркотиками
Губернатор Александр Никитин соболезнует родным погибшего в Сирии тамбовчанина
В Мичуринске пройдет конкурс на самый красивый масленичный наряд
2-летний ребенок получил травмы при столкновении автомобилей в Тамбове
В Тамбовской области двоих парней задержали по подозрению в телефонном мошенничестве
В Тамбовской области «УАЗ» вылетел с трассы в кювет: пострадали четыре человека
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
Долг по кредиту помешал тамбовчанке продать земельный участок
На участке дороги в Тамбовском районе скорость движения ограничили до 40 км/ч
Новую документацию для реконструкции тамбовской филармонии планируют утвердить 1 марта