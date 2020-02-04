Тамбовские полицейские за сутки выявили несколько закладок с наркотиками

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:22:26+03:00

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За сутки в Тамбовской области полицейские задержали двоих наркозакладчиков. В первом случае их сделал 32-летний тамбовчанин в деревне Перикса. Там стражи порядка нашли два тайника-закладки, где в общей сложности находилось 6,6 граммов наркотического вещества «спайс».

Еще одну наркозакладку, сделанную жителем областного центра, с 25.12 грамма N-метилэфедрона полицейские обнаружили на 11-м километре автодороги Северный обход. На 129-м километре дороги «Тамбов-Воронеж» была также выявлена закладка с 20,83 грамма того же наркотика.

- И в 800 метрах от дорожного знака на автодороге «Тамбов-Воронеж» в лесополосе стражи порядка обнаружили еще один тайник-закладку, в котором находилось 21,22 грамма N-метилэфедрона. Тайники-закладки разместил с целью дальнейшего сбыта житель Саратова, - добавили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU