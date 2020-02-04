2020-02-04T10:42:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области «УАЗ» вылетел с трассы в кювет: пострадали четыре человека

Водителя и его пассажиров доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Четверо приятелей на "буханке" попали в ДТПЧетверо приятелей на "буханке" попали в ДТПФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла 3 февраля в 00 часов 45 минут на 66 километре автодороги «ТамбовШацк», проходящей на территории Сосновского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «УАЗ» не учел дорожные и метеорологические условия и вылетел на своей машине с проезжей части на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием в кювет.

- В результате аварии водителя и его пассажиров, мужчин 66, 56 и 53 лет с травмами доставили в ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тамбовской области «УАЗ» вылетел с трассы в кювет: пострадали четыре человека
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