2020-02-03T19:10:36+03:00
Общество

Новую документацию для реконструкции тамбовской филармонии планируют утвердить 1 марта

После этого область объявить новый аукцион и выберет подрядчика для проведения работ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Тишина" возле филармонии длится уже больше четырех месяцев"Тишина" возле филармонии длится уже больше четырех месяцевФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Строительство концертного зала в Тамбове планируют продолжить в этом году. Напомним, реконструкция филармонии на улице Державинской ведется с 2012 года. Сначала этим занимался один генподрядчик, который своих обязательств не выполнил. В 2017 году контракт на проведение работ заключили с фирмой «Тюменьтел», но и она не смогла довести их до конца. В процессе реконструкции выяснилось, что проект нуждается в переработке. Часть решений нашли по ходу выполнения работ, что, по данным АО «Тюменьтел» повлекло дополнительные затраты в размере 62 миллионов рублей. Эти средства генподрядчик намерен взыскать с управления градостроительства и архитектуры области в судебном порядке. Разбирательство по этому иску продолжается. С сентября 2019 года никаких работ на объекте не ведется. Как пояснили в администрации Тамбовской области затишье на стройке возникло из-за необходимости скорректировать проектно-сметную документацию. Ожидается, что утвердить ее в Госэкспертизе должны к 1 марта.

- Как только она будет утверждена, управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявит новый аукцион на оставшиеся виды работ по Концертному залу и достройке этого объекта, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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