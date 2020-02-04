Долг по кредиту помешал тамбовчанке продать земельный участок
Женщине пришлось погасить задолженности почти в 300 тысяч рублей
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В районном поселке Знаменка местная жительница накопила долг по кредиту в 280 тысяч рублей. Добровольно его оплачивать женщина не собиралась. Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка, который принадлежал должнице.
Когда женщина попыталась продать участок, то столкнулась с трудностями из-за имеющегося долга. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Тамбовской области, только после этого она пришла в отдел судебных приставов и полностью погасила задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU