Дело о гибели хоккеиста Никиты Воропаева передают в суд

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:32:41+03:00

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Рассказово, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его жертвой стал 27-летний хоккеист Никита Воропаев.

По версии следствия, ночью 14 июля прошлого года на входе в караоке-клуб «Шаляпинъ» города Тамбова между молодыми людьми произошел конфликт из-за девушки. Спустя некоторое время, уже на улице рассказовец нанес Воропаеву один удар кулаком по туловищу, а затем в левую часть лица, после чего спортсмен упал, ударившись головой об асфальт. 25 июля прошлого года молодой человек скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко» от полученной черепно-мозговой травмы и связанных с ней осложнений.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - На период следствия фигурант уголовного дела находился под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU