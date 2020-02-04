В Тамбовской области двоих парней задержали по подозрению в телефонном мошенничестве

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:17:13+03:00

Один из них — тамбовчанин, а другой — житель Рассказовского района

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На Тамбовщине полицейские задержали двоих молодых парней по подозрению в совершении серии фактов телефонного мошенничества. Первый проживает в Тамбове, а второй в Рассказовском районе.

В беседе с полицейскими один из них, 21-летний молодой человек попытался дать взятку стражу порядка за освобождение от уголовной ответственности.

Полицейский отказался от денег и сообщил о попытке дачи взятки коллегам. Стражи порядка установили, что задержанные по телефону пытались обмануть людей и выманить у них пароли доступа к банковским картам и счетам.

- При досмотре их автомобиля сотрудниками полиции обнаружены 6 сотовых телефонов, две флешки, две банковские карты, 21 SIM-карта. Данные предметы были изъяты как вещественные доказательства. В настоящее время полицейские устанавливают, кому и в какие российские регионы звонили мошенники, когда они начали свою преступную деятельность и сколько человек им удалось обмануть. Одного задержанного поместили в следственный изолятор. Проводится расследование уголовного дела, устанавливаются обстоятельства преступления,- сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU