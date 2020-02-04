2020-02-04T11:17:13+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двоих парней задержали по подозрению в телефонном мошенничестве

Один из них — тамбовчанин, а другой — житель Рассказовского района
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине полицейские задержали двоих молодых парней по подозрению в совершении серии фактов телефонного мошенничества. Первый проживает в Тамбове, а второй в Рассказовском районе.

В беседе с полицейскими один из них, 21-летний молодой человек попытался дать взятку стражу порядка за освобождение от уголовной ответственности.

Полицейский отказался от денег и сообщил о попытке дачи взятки коллегам. Стражи порядка установили, что задержанные по телефону пытались обмануть людей и выманить у них пароли доступа к банковским картам и счетам.

- При досмотре их автомобиля сотрудниками полиции обнаружены 6 сотовых телефонов, две флешки, две банковские карты, 21 SIM-карта. Данные предметы были изъяты как вещественные доказательства. В настоящее время полицейские устанавливают, кому и в какие российские регионы звонили мошенники, когда они начали свою преступную деятельность и сколько человек им удалось обмануть. Одного задержанного поместили в следственный изолятор. Проводится расследование уголовного дела, устанавливаются обстоятельства преступления,- сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Тамбова отключат холодную воду
В Тамбове «Сколково» и еще четыре корпуса школ закрыли на карантин
ФК «Тамбов» с марта будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде
Аптекам Тамбовской области запретят завышать цены на медицинские маски
В Тамбове после вмешательства прокуратуры законсервировали недостроенный дом дольщиков
Тамбовские полицейские за сутки выявили несколько закладок с наркотиками
Губернатор Александр Никитин соболезнует родным погибшего в Сирии тамбовчанина
В Мичуринске пройдет конкурс на самый красивый масленичный наряд
2-летний ребенок получил травмы при столкновении автомобилей в Тамбове
В Тамбовской области двоих парней задержали по подозрению в телефонном мошенничестве
В Тамбовской области «УАЗ» вылетел с трассы в кювет: пострадали четыре человека
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
Долг по кредиту помешал тамбовчанке продать земельный участок
На участке дороги в Тамбовском районе скорость движения ограничили до 40 км/ч
Новую документацию для реконструкции тамбовской филармонии планируют утвердить 1 марта