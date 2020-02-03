30 тонн снега вывезли в январе из Тамбова

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:02:05+03:00

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В январе в Тамбове проводилась работа по уборке снега. По данным городской администрации, на расчистку улиц выходили более 100 единиц техники, в том числе спецтехники, и более 170 рабочих. В работах задействовали тракторы с рециклером, ЗИЛы с компрессором, экскаватор с фрезой, КамАЗы, фургоны, фронтальные погрузчики, тракторы с прямым ножом, тракторы плужно-щеточные, автогрейдеры, роторы, самосвалы, снегоуборочные машины - «золотые ручки». Работники «Спецдорсервиса» вывозили снег, как с основных магистралей города, так и с второстепенных улиц, уделяя особое внимание социальным учреждениям — школам, больницам и детским садам. Прометались и обрабатывались тротуары города, проезжие части улиц города, мосты и путепроводы, проводилась откачка воды.

- Всего за прошедший месяц с улиц областного центра вывезли почти 30 тысяч кубометров снега, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - На посыпку тротуаров и проезжей части дорог во избежание гололедицы израсходовали почти 11 тысяч тонн песко-соляной смеси, также для обеспечения безопасности горожан использовали 367 тонн соли и более 140 кубометров песка.

ИСТОЧНИК KP.RU