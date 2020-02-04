На участке дороги в Тамбовском районе скорость движения ограничили до 40 км/ч

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:38:04+03:00

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В администрации Тамбовского района приняли решение ограничить скорость движения на автомобильной дороге «Тамбов - Шацк» - Голдымское торфопредприятие. С 1 февраля здесь можно двигаться со скоростью не выше 40 км/.

- Решение было принято на основании многочисленных обращений жителей села Горелое и в соответствии с действующими Федеральными законами, - сообщает администрация Тамбовского района. – Ограничение будет действовать до особого указания.

ИСТОЧНИК KP.RU