2020-02-03T16:53:28+03:00
Происшествия

В Сирии погиб офицер ФСБ из Тамбовской области

33-летний Всеволод Трофимов служил в столичном Центре специального назначения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, среди которых был 33-летний уроженец Мичуринска Всеволод Трофимов, погибли в бою в Сирии в районе города Алеппо. По одной из версий бойцы подорвались на фугасе, по другой – попали под минометный обстрел.

Всеволод Трофимов поступил на службу в Управление ФСБ России по Тамбовской области в 2009 году. А в 2015 году его перевели в Управление «С» ЦСН ФСБ России, вс этого момента он стал жить в Москве. Его неоднократно командировали в регионы со сложной оперативной обстановкой для выполнения боевых задач.

Сотрудник ФСБ имел семью, воспитывал двоих детей. Известно, что отец погибшего и младший брат живут в Мичуринске, старший брат — в Калининграде. Лейтенанта Трофимова похоронят 5 февраля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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