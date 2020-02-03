2020-02-03T16:10:37+03:00
Происшествия

Сотрудник тамбовской колонии за взятку пообещал осужденному доставить наркотики

Выяснилось, что представитель УФСИН уже являлся фигурантом дела о незаконном обороте наркотических средств
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего экс-сотрудника исправительного учреждения области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

По версии следствия, в августе прошлого года, сотрудник колонии подружился с одним из осужденных. Молодой человек пообещал ему за 6 тысяч рублей пронести на территорию исправительного учреждения наркотики, и тот согласился.

Сотрудник колонии забрал наркотики у своего знакомого, на банковскую карту которого родственники осужденного перевели ранее оговоренную сумму. В октябре прошлого года работник УФСИН пронес сверток с запрещенным веществом на режимную территорию, спрятав его под одеждой.

Однако осужденный так и не получил обещанные наркотики, т.к сотрудника колонии задержали. Сам осужденный также стал фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве.

- Все трое – бывший сотрудник колонии, его знакомый и заключенный уже являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств. Преступная деятельность всех указанных лиц выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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