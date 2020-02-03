2020-02-03T15:30:42+03:00
Общество

Подрядчик сорвал сроки строительства детского сада в Тамбовской области

Речь идет об яслях в городе Кирсанов
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсанове подрядная организация нарушила законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Как установлено прокуратурой, в конце декабря 2018 года администрацией города и ООО «Вперед» был заключен муниципальный контракт по строительству нового корпуса детского сада «Ромашка». На возведение объекта выделили 54 млн. рублей из бюджетов разных уровней, срок исполнения - не позднее 28 октября 2019 года.

По состоянию на середину декабря 2019 года подрядчик не выполнил работы на сумму более 4 млн. рублей. Не завершены они и по сей день. При этом администрация заплатила подрядчику деньги в полном объеме. Кстати, новый корпус предназначался детям до трех лет и в Кирсанове это единственные в городе ясли.

- В этой связи прокуратура возбудила в отношении исполняющего обязанности генерального директора ООО «Вперед» производство по делу об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено мировому судье судебного участка № 1 Кирсановского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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