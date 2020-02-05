Воспоминания тамбовских ветеранов запишут на видео

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:41:56+03:00

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Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина открыла прием заявок на участие в военно-мемориальном сетевом марафоне аудио/видео эссе «Из дневника моей семьи. 1941–1945». Координатором проекта выступил Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Главная цель марафона — сохранить воспоминания ныне живущих в Тамбовской области ветеранов для будущих поколений. По итогам проекта будет создан специальный электронный ресурс.

- Для участия необходимо сделать видео- или аудиозапись с ветеранами, участниками боевых действий, свидетелями военных событий 1941–1945 гг. или членами их семей и направить заявку в адрес организационного комитета. Можно сделать несколько записей, рассказывающих истории разных людей или одного человека. В сетевом марафоне могут принять участие абсолютно все желающие. При отсутствии технической возможности рекомендуем обратиться в Региональный центр Президентской библиотеки, -сообщают организаторы марафона.

По всем вопросам можно обратиться в организационный комитет по телефону: 8 (4752) 72-83-13 или через e-mail: rcpb-68@yandex.ru.

Фото: РЦПБ

ИСТОЧНИК KP.RU