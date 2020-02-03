2020-02-03T14:38:22+03:00
Общество

Тамбовские студенты станцевали с прохожими под знаменитую военную песню «Случайный вальс»

Сегодня, 2 февраля, вся Россия отмечает годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, как и по всей России, отметили отметили 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве. По случаю этого важного события тамбовская молодежь присоединилась к танцевальному флешмобу «Случайный вальс».

На площадке возле ТГТУ, расположенного на улице Мичуринской, участники молодежного движения Общероссийского народного фронта и студенты педагогического и медицинского колледжей станцевали с прохожими под одну из самых известных военных песен «Случайный вальс».

- Композиция выбрана не случайно — она написана через несколько дней после победы в Сталинградской битве, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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