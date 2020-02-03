Тамбовчанин украл из магазина продукты на 5 тысяч рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:02:31+03:00

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В Тамбове молодой человек обокрал продуктовый магазин, расположенный в западной части города. Вор схватил товар с прилавка магазина и скрылся. Получив приметы предполагаемого преступника, экипаж группы задержания приступил к его розыску.

25-летнего тамбовчанина задержали на улице Новикова-Прибоя. Выяснилось, что ему удалось украсть товар на 5 000 рублей. Он оказался ранее судимым.

- Росгвардейцы передали его сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства. Позже он был опознан работниками магазина, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU