Тамбовская пенсионерка отдала мошеннику 75 тысяч рублей за несуществующий гараж

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:06:28+03:00

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В Тамбове пенсионерка стала жертвой мошенника. На сайте Авито женщина увидела объявление о продаже гаража. Она позвонила по указанному телефону, чтобы узнать подробности. На том конце провода мужчина сообщил ей, что на гараж уже имеют виды другие покупатели, но если она срочно переведет задаток в размере 75 тысяч рублей, продавец уступит ей.

Не раздумывая пенсионерка пошла в банк и перевела мошеннику деньги. Как обычно и бывает в таких случаях, после получения средств, аферист перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- В настоящее время установлено, что злоумышленник звонил с сотового оператора Самарской области, а деньги потерпевшая перевела на счет Оренбургской области, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU