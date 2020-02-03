2020-02-03T13:06:28+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка отдала мошеннику 75 тысяч рублей за несуществующий гараж

Женщина не сомневалась в честности продавца и перевела ему задаток
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове пенсионерка стала жертвой мошенника. На сайте Авито женщина увидела объявление о продаже гаража. Она позвонила по указанному телефону, чтобы узнать подробности. На том конце провода мужчина сообщил ей, что на гараж уже имеют виды другие покупатели, но если она срочно переведет задаток в размере 75 тысяч рублей, продавец уступит ей.

Не раздумывая пенсионерка пошла в банк и перевела мошеннику деньги. Как обычно и бывает в таких случаях, после получения средств, аферист перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- В настоящее время установлено, что злоумышленник звонил с сотового оператора Самарской области, а деньги потерпевшая перевела на счет Оренбургской области, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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