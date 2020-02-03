2020-02-03T13:33:33+03:00
Происшествия

В Тамбовской области предприятие задолжало своим сотрудникам почти 2 млн рублей зарплаты

Возмущенные работники обратились за помощью в прокуратуру
Ксения АЛЕШИНА
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В Рассказовскую межрайонную прокуратуру поступило коллективное обращение работников ОАО «Рематтра» о нарушении их трудовых прав. Проверкой установлено, что за ноябрь-декабрь прошлого года фирма задолжала своим сотрудникам более 1 млн.875 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года, по постановлению прокуратуры генеральный директор предприятия уже привлекался к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за несвоевременную выплату зарплаты. Тогда он выплатил штраф в размере 15 тысяч рублей, но затем вновь задолжал работникам.

- Прокуратура возбудила в отношении генерального директора производство по делу об административном правонарушении по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», которое для рассмотрения направлено старшему мировому судье Рассказовского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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