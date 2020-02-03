В Тамбовском районе менеджера банка осудили за мошенничество

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:06:43+03:00

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В Тамбовском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней сотрудницы банка. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Установлено, что обвиняемая работала старшим менеджером по обслуживанию дополнительного офиса одного из банков. В апреле 2017 года от имени банка женщина составила с клиенткой договор на два года, по которому открыла счет на ее имя с суммой вклада 265 тысяч рублей.

Как только вкладчица покинула банк, менеджер аннулировала договор и операцию по открытию счета, после чего составила новый договор на имя вкладчицы, однако всего на сумму 55 тысяч рублей. Оставшиеся 210 тысяч рублей женщина взяла себе.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, наличия на иждивении подсудимой двоих несовершеннолетних детей, суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU