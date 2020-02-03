У Тамбова не получилось стать столицей «Тотального диктанта» в 2020 году

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:32:16+03:00

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Тамбов не стал столицей «Тотального диктанта» в этом году. Напомним, за это звание помимо нашего города боролись Вологда, Казань, Нукус (Узбекистан) и Санкт-Петербург.

Команды организаторов из пяти городов-финалистов представили членам жюри презентации о том, как пройдет Тотальный диктант, если их город станет столицей всемирной акции.

Выбор столицы проходил в два этапа. Сначала за претендентов голосовали интернет-пользователи и выбирали пятерку лучших, а затем победителя определили члены жюри.

В итоге звание столицы получил город на Неве. Так, главная площадка акции расположится в Главном штабе Эрмитажа. В день проведения диктанта, 4 апреля, подсветка Зимнего дворца будет красной, отражая фирменный стиль проекта.

- Шорт-лист городов, претендующих на звание столицы Тотального диктанта — 2020, определили результаты голосование, которое проходило на сайте проекта с 21 октября по 11 ноября 2019 года. За 10 городов-участников проголосовали почти 30 тысяч раз. Треть голосов получили лидеры голосования: Нукус (Узбекистан) – 6985 голосов и Санкт-Петербург – 3564 голоса. До последнего часа сохранялась интрига вокруг того, какие города войдут в шорт-лист. В итоге пятерку финалистов замкнули Казань (3403 голоса), Тамбов (3373 голоса), Вологда (3325 голосов). В голосовании также участвовали Челябинск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар, - сообщается на официальном сайте «Тотального диктанта».

ИСТОЧНИК KP.RU