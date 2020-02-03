В год 75-летия Великой Победы юным тамбовчанам предлагают написать письма ветеранам

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:33:44+03:00

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Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает тамбовчан в возрасте 10-15 лет к участию в конкурсе «Письмо ветерану «Как хорошо на свете без войны!»».

Конкурс приурочен к Году памяти и славы, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его координатором является Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

- В наше время очень важно проявлять заботу о поколении победителей, о тех, кто прошел войну и чей жизненный подвиг навсегда останется в нашей памяти. Каждый участник конкурса может напрямую обратиться к ныне живущим ветеранам, а также адресовать слова благодарности тем, кто погиб или не дожил до сегодняшних дней. Письма участников затем будут переданы ветеранам войны и их семьям, - сообщают организаторы.

Конкурсные работы должны быть объемом в 1 страницу (формат А4). Они принимаются с 1 февраля по 1 апреля по электронному адресу: rcpb-68@yandex.ru, а также в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17 (4 этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU