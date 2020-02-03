В Мичуринском районе женщина повторно продала алкоголь подростку

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:05:29+03:00

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В одном из продуктовых магазинов села Круглое Мичуринского района полицейские выявили факт повторной продажи алкоголя несовершеннолетним.

Оказалось, что сотрудница торговой точки не спросила паспорт у девушки-подростка и продала ей спиртное. Во время опроса женщина признала свою вину.

Напомним, что согласно статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» розничная продажа несовершеннолетнему алкоголя наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

Тому, кто неоднократно продает спиртное подросткам, грозит более суровое наказание. Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU