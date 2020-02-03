Тамбовчанин на легковом авто столкнулся с «КамАЗом» и погиб

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:22:17+03:00

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Авария, в которой погиб 30-летний мужчина, произошла 2 февраля в 6 часов 20 минут на 17 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово», проходящей по территории Инжавинского района. По данным регионального УГИБДД, водитель автомобиля «Lada Granta» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ-65117», в составе прицепа «МАЗ-83781-012», под управлением 36-летнего мужчины.

- В результате аварии30-летний водитель автомобиля «Lada Granta» скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель "Лады" погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU