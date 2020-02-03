2020-02-03T09:45:58+03:00
Общество

В администрации Тамбовской области назначили и.о. заместителя главы региона и начальника финансового управления

На эти должности вернули Любовь Третьякову
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Любовь ТретьяковаЛюбовь ТретьяковаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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3 февраля распоряжением главы администрации Тамбовской области Александра Никитина Любовь Третьякова назначена исполняющей обязанности заместителя главы администрации области, начальника финансового управления Тамбовской области. В новом качестве губернатор представил ее на оперативном совещании.

Любовь Третьякова около пяти лет возглавляла уполномоченный ТОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Она имеет большой опыт работы в финансовой сфере, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В 1987 году окончила Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово - экономический институт. С 1979 по 1982 год работала старшим ревизором - инспектором бюджетного отдела финансового отдела Тамбовского облисполкома. С 1982 по 1990 год - заместителем заведующего и заведующим финансовым отделом Советского райисполкома города Тамбова. С 1990 по 2002 год - заместитель начальника, первый заместитель начальника финансового управления Тамбовской области. В декабре 2002 года назначена начальником финансового управления Тамбовской области. С июня 2011 года по декабрь 2015 года - заместитель главы администрации Тамбовской области.

Напомним, должности замглавы администрации Тамбовской области и начальника финуправления стали вакантными 31 декабря 2019 года. Тогда по распоряжению губернатора от них отстранили Дмитрия Зубкова. В этот же день со своего поста была уволена руководитель управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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