Тамбовчан приглашают на музыкальные мастер-классы и конференцию

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:53:53+03:00

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Международный проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» – 2020 пройдет в Тамбове с 12 по 17 февраля. В рамках научно-практического форума пройдут лекции-практикумы ведущих специалистов в сфере музыкального искусства и образования, мастер-классы, концерты, конкурсы для студентов и преподавателей.

Главным событием форума станет XVI Международная научно-практическая конференция «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство». Она состоится 14 февраля в Рахманиновском зале.

Также второй год подряд пройдет Зимняя гитарная школа. Мастер-классы, лекции и концерты ведущих российских мастеров в области исполнительства, науки и музыкальной педагогики на классической гитаре будут проходить 17 по 19 февраля. Афиша мероприятий размещена на сайте ТГМПИ - https://rachmaninov.ru/konczertyi/afisha/gitarnaya-shkola-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU