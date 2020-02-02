На трассе в Тамбовской области дотла сгорел пассажирский автобус

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:22:51+03:00

Во время пожара в нем находились 27 человек

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В Тамбовском районе загорелся пассажирский автобус. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о ЧП поступило в 7 часов 10 минут от очевидца. Звонивший сообщил о возгорании пассажирского автобуса на трассе Р-123 «Тамбов-Воронеж» вблизи населённого пункта Богословка.

- На момент прибытия отделения от СПСЧ-1 наблюдалось открытое горение автобуса по всей площади, запросили 2 отделение, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 7 часов 35 пожар локализован, в 7 часов 40 минут ликвидировано открытое горение. В 8 часов 8 минут пожар был полностью ликвидирован.

Известно, что в момент ЧП в автобусе находилось 27 пассажиров, никто из них не пострадал. Люди направлены следующим автобусом к месту следования. От МЧС России на месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU