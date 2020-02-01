Тамбовские поля залили «химией»

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:03:16+03:00

Объем использованных аграриями пестицидов за последние девять лет вырос в два раза

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Тамбовские сельхозпроизводители увеличили объемы «химии», используемой для защиты растений. По данным управления сельского хозяйства области, если в 2011 году объем использованных пестицидов составил 1299,1 тонны, то к 2019 этот показатель увеличился почти в два раза и составил 2374,2 тонны.

- Современное земледелие обостряет фитосанитарную обстановку в посевах сельскохозяйственных культур, - поясняют в региональном управлении сельского хозяйства. - Минимизация обработки почвы, отсутствие севооборотов или высокая концентрация в них зерновых культур приводит к заселению почв фитопатогенами, вредителями и семенами сорняков, которые превышают пороговые значения. При интенсивном производстве сельхозпродукции для сохранения урожая в области неуклонно растет использование средств защиты растений.

ИСТОЧНИК KP.RU