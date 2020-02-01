2020-02-01T16:03:16+03:00
Общество

Тамбовские поля залили «химией»

Объем использованных аграриями пестицидов за последние девять лет вырос в два раза
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Количество пестицидов растет ежегодноКоличество пестицидов растет ежегодно
Изменить размер текста:

Тамбовские сельхозпроизводители увеличили объемы «химии», используемой для защиты растений. По данным управления сельского хозяйства области, если в 2011 году объем использованных пестицидов составил 1299,1 тонны, то к 2019 этот показатель увеличился почти в два раза и составил 2374,2 тонны.

- Современное земледелие обостряет фитосанитарную обстановку в посевах сельскохозяйственных культур, - поясняют в региональном управлении сельского хозяйства. - Минимизация обработки почвы, отсутствие севооборотов или высокая концентрация в них зерновых культур приводит к заселению почв фитопатогенами, вредителями и семенами сорняков, которые превышают пороговые значения. При интенсивном производстве сельхозпродукции для сохранения урожая в области неуклонно растет использование средств защиты растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24