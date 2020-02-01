Тамбовчан зовут на «Лыжню России»
8 февраля по всей стране пройдет XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». В нашем городе проводится традиционно на лыжном стадионе, расположенном в парке Дружбы, в районе Первомайского моста. В этот же день на стадионе состоится крупный спортивный праздник - День зимних видов спорта, в программе которого развлечения для детей, подростков, молодежи.
- У нас будет организован настоящий зимний праздник, где каждый найдет себе развлечение по душе, - говорит начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.
Старт празднику будет дан в 11 часов, торжественное открытие – в 10 часов 45минут.
Согласно положению предусмотрены следующие дистанции и возраста:
1,5 км: мальчики (2006 г.р. и моложе), девочки (2006 г.р. и моложе)
3 км: юноши (2002-2005 гг.р.), девушки (2002-2005 гг.р.)
5 км: женщины (2001 г.р. и старше), мужчины (2001 г.р. и старше)
3 км: ветераны: мужчины и женщины 30-39, 40-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 лет и старше
1,5 км VIP гонка
Сейчас идет регистрация участников по месту жительства (необходимо обратиться в комитет по физической культуре и спорту администрации города или района). Регистрация участников проводится в день соревнований с 9 часов до 10часов 30 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU