Тамбовчан зовут на «Лыжню России»

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:19:26+03:00

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8 февраля по всей стране пройдет XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». В нашем городе проводится традиционно на лыжном стадионе, расположенном в парке Дружбы, в районе Первомайского моста. В этот же день на стадионе состоится крупный спортивный праздник - День зимних видов спорта, в программе которого развлечения для детей, подростков, молодежи.

- У нас будет организован настоящий зимний праздник, где каждый найдет себе развлечение по душе, - говорит начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Старт празднику будет дан в 11 часов, торжественное открытие – в 10 часов 45минут.

Согласно положению предусмотрены следующие дистанции и возраста:

1,5 км: мальчики (2006 г.р. и моложе), девочки (2006 г.р. и моложе)

3 км: юноши (2002-2005 гг.р.), девушки (2002-2005 гг.р.)

5 км: женщины (2001 г.р. и старше), мужчины (2001 г.р. и старше)

3 км: ветераны: мужчины и женщины 30-39, 40-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 лет и старше

1,5 км VIP гонка

Сейчас идет регистрация участников по месту жительства (необходимо обратиться в комитет по физической культуре и спорту администрации города или района). Регистрация участников проводится в день соревнований с 9 часов до 10часов 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU