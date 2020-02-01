Из Тамбова можно улететь в Краснодар и Екатеринбург

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:33:07+03:00

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С 1 февраля из Тамбова начали летать самолеты в Краснодар и Екатеринбург. На комфортабельном канадском самолёте Bombardier CRJ-100/200 расстояние до Краснодара преодолевается за 1 час 45 минут. Стоимость перелёта в одну сторону составляет от 3 тысяч рублей. Рейсы в Краснодар и Екатеринбург будут выполняться по вторникам и субботам.

Самолёт рассчитан на 50 пассажиров. Время в пути по этому маршруту составляет 2 часа 30 минут. Стоимость билета – от 3,5 тысячи рублей.

По оценкам специалистов, рейсы из Тамбова в Краснодар и Екатеринбург получат популярность у соседних регионов Черноземья – Липецкой и Воронежской областей, откуда нет прямых перелётов по данным направлениям.

- С 2017 года полеты из аэропорта «Тамбов» выполняет авиакомпания «РусЛайн»., - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Программа полётов на 2020 год сформирована на основе сочетания участия в федеральной программе субсидирования авиаперевозок и государственной программе региона «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Сейчас открыты рейсы и в Санкт-Петербург. Это востребованное направление у жителей региона. И в 2019 году по этому маршруту было перевезено 5384 пассажира. В 2020 году самолеты в северную столицу из Тамбова будут летать по вторникам и пятницам. Дополнительно в летний период дважды в неделю можно будет улететь в Сочи и Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU