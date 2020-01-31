Для проведения «Диктанта Победы» на Тамбовщине организуют более 50 площадок

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:11:07+03:00

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Как сообщает региональное отделение партии «Единая Россия», жители Тамбовской области смогу написать «Диктант Победы» более чем на 50 площадках: школах, библиотеках и общественных организаций.

Историческая акция пройдет по всей России и за рубежом 24 апреля. Ее участникам предстоит ответить на 25 вопросов. Из них 20 заданий будут общефедеральными, а пять — на местную тематику, связанную с вкладом того или иного населенного пункта в общее дело Победы.

Абитуриенты, которые успешно справятся со всеми заданиями, получат дополнительные льготы при поступлении в вузы. Минобрнауки даже рекомендовало вузам включать в портфолио абитуриента результаты этого диктанта.

Напомним, что в прошлом году акция «Диктант Победы» проходила по всей России и в 23 странах мира 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU