В Тамбове школьница чуть не осталась без пальца, выполняя задание на олимпиаде по биологии

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:53:35+03:00

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Жительница Моршанска Татьяна Нестерова оставила на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина сообщение, в котором рассказывает о происшествии с ее дочерью во время проведения практической части регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии. Она проходила в Тамбове 29 января. Десятиклассникам дали задание сделать срез ветки, диаметр которой, по словам мамы школьницы, равнялся 1 см, с помощью лезвия.

- Выполняя это задание моя дочь получила травму (срезала часть фаланги указательного пальца, включая ногтевую пластину), у нее открылось сильное кровотечение, - рассказывает Татьяна Нестерова. - Участие в олимпиаде на этом завершилось, без предоставления возможности выполнить оставшиеся задания позже. Прошу обратить внимание, что в ходе проведения олимпиады был использован самый опасный режущий инструмент из всех возможных. Средства защиты (перчатки) так же не предусматривались. Так же хочу добавить, что помимо получения физической мой ребенок получил и психологическую травму. Занятия биологией очень важны для нее, так как для своей будущей профессии она выбрала именно это направление. Являясь призером регионального этапа ВСОШ в 2019 году, моя дочь надеялась улучшить свои результаты в этом году, активно готовясь к олимпиаде. Прошу пересмотреть порядок проведения практических заданий в целях недопущения подобных случаев.

Как пояснили в управлении образования и науки Тамбовской области, несчастный случай с девочкой на олимпиаде действительно имел место. Использовать инструмент, которым ребята делали срез дерева позволяется и никакого нарушения в этом случает нет. К счастью, травма оказалась не серьезной, помощь пострадавшей девочке оказала дежурившая на олимпиаде медсестра. Накладывать швы не пришлось, школьнице обработали палец и наложили повязку.

- Необходимости в проведении дополнительного испытания для участницы, которая получила травму, нет, - заверили в управлении образования и науки Тамбовской области. – Девочка успела выполнить задания, по результатам оценки которых оказалась в числе призеров олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU