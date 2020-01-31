Бешеная лиса отправила на карантин деревню в Тамбовской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:31:43+03:00

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На Тамбовщине выявлен случай бешенства у лисицы. Опасное заболевание зафиксировали на территории луга, расположенного в 200 метрах в северо-восточном направлении от деревни Анновка Сампурского района. В связи с этим в деревне был введен карантин.

- В неблагополучном пункте запрещено: проведение выставок собак и кошек, выводок (выгуливание) собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - напоминают специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU