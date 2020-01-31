Тамбовская прокуратура требует лишить полномочий женщину-депутата, осужденную за хищение

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:09:45+03:00

В мае прошлого года она получила условный срок

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В одном из сел Инжавинского района женщина-депутат продолжает работать, несмотря на судимость. Суд признал ее виновной в хищении вверенного имущества и назначил один год «условки». Приговор в законную силу вступил в мае прошлого года.

При этом, согласно ч.10 ст.40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия депутата сельского совета прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда.

- Поскольку до настоящего времени представительным органом сельского поселения полномочия указанного депутата не прекращены, прокурор района направил в адрес представительного органа местного самоуправления информационное письмо о необходимости прекратить полномочия депутата, которое находится в стадии рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU