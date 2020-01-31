2020-01-31T17:03:06+03:00
Происшествия

В Котовске пьяный мужчина оскорбил полицейского на глазах персонала и посетителей больницы

Он не хотел проходить медицинское освидетельствование
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в публичном оскорблении сотрудника полиции.

Как установил суд, 8 мая прошлого года, около десяти часов вечера, обвиняемого остановили сотрудники полиции на одной из улиц города. Мужчина был сильно пьян и еле стоял на ногах. А еще он слишком вызывающе себя вел, чем нарушал общественный порядок.

Полицейские отправили котовчанина в больницу на медосвидетельствование. Однако, в приемном отделении, мужчина стал возмущаться и публично оскорбил одного из стражей порядка.

- С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, ранее судимого за особо тяжкое преступление, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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