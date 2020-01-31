Тамбовчанин выращивал коноплю на лугу рядом с домом

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:35:25+03:00

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Тамбовские полицейские в селе Вторая Гавриловка задержали 41-летнего мужчину, который с мая по октябрь прошлого года выращивал коноплю на лугу рядом со своим домом. Всего ему удалось вырастить 116 кустов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»

- Мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по части первой данной статьи, санкция которой грозит виновному штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU