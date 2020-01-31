В Тамбовской области за попытку дать взятку полицейскому задержаны двое мужчин

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:40:34+03:00

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В городе Рассказово возбуждено два уголовных дела по фактам дачи взяток сотрудникам полиции (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В первом случае был задержан 43-летний мужчина, который передал прямо в кабинете участковому 11 тысяч рублей в надежде избежать административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя.

Во втором случае подкупить полицейского пытался 21-летний житель Воронежской области. Он передал стражу порядка 99 тысяч рублей взятки, чтобы его не привлеки к уголовной ответственности за мошенничество.

- В настоящее время по уголовным делам ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU