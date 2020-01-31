2020-01-31T13:40:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области за попытку дать взятку полицейскому задержаны двое мужчин

Сотрудники правоохранительных органов в обоих случаях отказались от незаконного вознаграждения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Рассказово возбуждено два уголовных дела по фактам дачи взяток сотрудникам полиции (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В первом случае был задержан 43-летний мужчина, который передал прямо в кабинете участковому 11 тысяч рублей в надежде избежать административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя.

Во втором случае подкупить полицейского пытался 21-летний житель Воронежской области. Он передал стражу порядка 99 тысяч рублей взятки, чтобы его не привлеки к уголовной ответственности за мошенничество.

- В настоящее время по уголовным делам ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24