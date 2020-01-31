54-летний тамбовчанин погиб в огне
Пожар случился в частном доме Мичуринского района
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Утром 30 января в деревне Марьино Мичуринского района загорелся жилой дом. В этот момент внутри находился его хозяин - 54-летний мужчина. Он погиб в огне. По предварительным данным причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки или печного отопления.
- В обстоятельствах случившегося разбираются следователи Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СУ СКР по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU