54-летний тамбовчанин погиб в огне

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:35:54+03:00

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Утром 30 января в деревне Марьино Мичуринского района загорелся жилой дом. В этот момент внутри находился его хозяин - 54-летний мужчина. Он погиб в огне. По предварительным данным причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки или печного отопления.

- В обстоятельствах случившегося разбираются следователи Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU