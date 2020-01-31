Тамбовчанин незаконно зарегистрировал в своей квартире шесть иностранцев

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:22:16+03:00

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В Тамбове полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. Они установили, что тамбовчанин незаконно прописал в своей квартире на Первомайской площади шесть иностранцев из Ближнего зарубежья.

Мужчина подал ложные сведения в миграционное подразделение, за что получил незаконное денежное вознаграждение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания». Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU